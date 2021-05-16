Англия

Наставник Челси подвел итог неудачного исхода кубкового финала для его команды.

Лондонский Челси на поле легендарного Уэмбли достойно сражался против Лестера, однако единственный результативный удар в рамках финала Кубка Англии сезона-2020/21 оказался на счету у футболиста "лис" (0:1).

Челси — Лестер 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель по завершению поединка не стал критиковать свою команду за неудачное выступление, указав на то, что везение покинуло его подопечных в неподходящий момент.

"Мы очень разочарованы итоговым результатом, но нисколько не стыдимся качества нашей игры. По ходу встречи меня не покидала уверенность, что мы сможем прийти к победе в конечном итоге, но судьба распорядилась иначе. Очевидно, что победить в финальном матче без должного везения попросту невозможно.

Всегда нужен какой-то импульс, совокупность мелких факторов, решения рефери, что угодно. У соперников был дальний удар Тилеманса — вот их ключ к успеху, а мы… Мы просто хорошо защищались и агрессивно контратаковали весь матч, но к успеху так и не пришли.

У одной из наиболее здорово играющих в контратакующий футбол команд в этот вечер против нас не было ни одной явной голевой ситуации, кроме забитого мяча. О чем-то это точно говорит. Я доволен работой своих подопечных, но где-то мы не дожали соперников.

Челси был суетлив по ходу первого тайма, наши игроки атаковали слишком прямолинейно, и постоянно спешили в завершающей стадии. Были и необязательные потери, и обрезки в простых ситуациях. Но мы все равно имели два-три момента, когда должны были переворачивать игру. Однако, пропустили фантастический гол, после чего проиграли.

Когда вы доходите до финала, вам никто не выдаст купон на гарантированный трофей. Мы верили, что заслуживаем победу, но должны теперь говорить, что нам не повезло.

Перед финалом мы обычно говорим, что нам уже все равно, раз мы попали в такой высокий раунд. Просто бери любую команду, и побеждай. Сейчас не так. Теперь мы должны настроиться на победу во вторник, благодаря чему наконец-то сможем закрыть вопросы в АПЛ.

В спорте нет непобедимых команд. Для нас сейчас главное укрепить наш менталитет, после чего провести два финала АПЛ: против Лестера и Астон Виллы, после чего сыграть против Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов. Грустить по поводу результатов попросту некогда", — подытожил немецкий специалист.

Матч Челси — Лестер в рамках английской Премьер-лиги состоится 18 мая, начало в 22:15 по киевскому времени.