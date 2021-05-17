Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях невероятным образом одержал минимальную победу над Вест Бромвичем (2:1).

На 15-й минуте Робсон-Кану вывел "дроздов" вперед, но в середине первого тайма Салах сравнял счет на табло. Победу и важнейшие три очка для команды Юргена Клоппа принес гол вратаря Алиссона в компенсированное время ко второму тайму, который подключился к стандарту "красных" и головой отправил мяч в ворота.

Обзор матча:

Вест Бромвич — Ливерпуль 1:2

Голы: Робсон-Кану, 15 — Салах, 33, Алиссон, 90+5

Вест Бромвич: Джонстон — Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг — Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра — Робсон-Кану (Грант, 82).

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс (Вейналдум, 84), Филлипс — Джонс (Шакири, 59), Фабиньо, Тиаго - Салах, Мане — Фирмино.