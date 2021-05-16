Португалец вновь травмировался.
Диогу Жота, getty images
16 мая 2021, 20:13
Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота выбыл до конца сезона.
Сообщается, что хавбек получил травму ноги в матче против Манчестер Юнайтед и не поможет клубу в оставшихся поединках розыгрыша.
"Нет ничего хорошего хуже. Итак, мы выиграли у Манчестер Юнайтед, но Диогу получил травму. Не слишком серьезную, но достаточную, чтобы закончить сезон", — сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
В текущем сезоне португалец провел 29 поединков за Ливерпуль, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.
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