Англия

Португалец вновь травмировался.

Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота выбыл до конца сезона.

Сообщается, что хавбек получил травму ноги в матче против Манчестер Юнайтед и не поможет клубу в оставшихся поединках розыгрыша.

"Нет ничего хорошего хуже. Итак, мы выиграли у Манчестер Юнайтед, но Диогу получил травму. Не слишком серьезную, но достаточную, чтобы закончить сезон", — сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В текущем сезоне португалец провел 29 поединков за Ливерпуль, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ купит Салаха, если Мбаппе уйдет из клуба.