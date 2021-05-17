Англия

Боссы "шпор" надеются убедить специалист переехать в Англию.

Ханс-Дитер Флик принял решение по окончанию сезона покинуть пост главного тренера мюнхенской Баварии.

В СМИ сообщают, что специалист сменит Йоахима Лева на посту наставника сборной Германии после Евро-2020.

Однако по информации The Telegraph, Флика в рядах клуба хотят видеть руководители английского Тоттенхэма, в частности президент Дэниэл Леви.

Помимо Флика в шорт лист на пост наставника "шпор" также входят и Ральф Рагник с Гаретом Саутгейтом.

На данный момент лондонский клуб возглавляет молодой тренер Райан Мэйсон, однако его будущее пока туманно.

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