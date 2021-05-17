Боссы "шпор" надеются убедить специалист переехать в Англию.
Ханси Флик, Getty Images
17 мая 2021, 18:12
Ханс-Дитер Флик принял решение по окончанию сезона покинуть пост главного тренера мюнхенской Баварии.
В СМИ сообщают, что специалист сменит Йоахима Лева на посту наставника сборной Германии после Евро-2020.
Однако по информации The Telegraph, Флика в рядах клуба хотят видеть руководители английского Тоттенхэма, в частности президент Дэниэл Леви.
Помимо Флика в шорт лист на пост наставника "шпор" также входят и Ральф Рагник с Гаретом Саутгейтом.
На данный момент лондонский клуб возглавляет молодой тренер Райан Мэйсон, однако его будущее пока туманно.
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