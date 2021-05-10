Германия

Стали известны подробности возможного соглашения тренера Баварии с НФС.

Немецкий футбольный союз предложил нынешнему тренеру Баварии Ханси Флику готовить национальную команду к ЧМ-2022 и Евро-2024 — утверждает Abendzeitung Munchen.

По окончании сезона-2020/21, в котором Бавария завоевала очередной чемпионский титул, Флик покинет клуб, а его место займет нынешний наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.

В то же время известно, что Йоахим Лев уйдет с поста главного тренера бундестима по окончании финального турнира Евро-2020.

Ранее сам Флик заявил, что пока не получал конкретных предложений и не факт, что возглавит сборную Германии.