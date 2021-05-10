Стали известны подробности возможного соглашения тренера Баварии с НФС.
Ханси Флик, Getty Images
10 мая 2021, 13:01
Немецкий футбольный союз предложил нынешнему тренеру Баварии Ханси Флику готовить национальную команду к ЧМ-2022 и Евро-2024 — утверждает Abendzeitung Munchen.
По окончании сезона-2020/21, в котором Бавария завоевала очередной чемпионский титул, Флик покинет клуб, а его место займет нынешний наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.
В то же время известно, что Йоахим Лев уйдет с поста главного тренера бундестима по окончании финального турнира Евро-2020.
Ранее сам Флик заявил, что пока не получал конкретных предложений и не факт, что возглавит сборную Германии.