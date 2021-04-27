Германия

Наставник мюнхенского клуба попрощался со своей командой.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

Соглашение специалиста, изначально рассчитанное до лета 2023 года, будет завершено 30 июня 2021 года.

"Последние два года будут для меня незабываемыми. Я получил много эмоций, побед, титулов, — это было выдающееся время. Успеха можно добиться только вместе!

Тренер — ничто без его команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые сделали невероятные вещи. Спасибо, ребята.

Особая благодарность также президенту Герберту Хайнеру, а также всему совету директоров Карла-Хайнца Румменигге, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича за предоставленную мне возможность тренировать эту замечательную команду.

Остается один неприятный момент: мы не смогли отметить самые большие успехи за это время с фанатами. Я скучал по ним в каждой игре. Я желаю Баварии всего наилучшего в будущем. Это была большая честь для меня, и я вкладываю очень много в эти слова.

Ранее стало известно, что после ухода Флика мюнхенский клуб возглавит наставник РБ Лейпциг, 33-летний Юлиан Нагельсманн.

За молодого специалиста мюнхенцы заплатят компенсацию, которая может составить 25 млн евро с учетом различных бонусов.