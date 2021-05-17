Англия

Немец поддержал своего бразильского визави.

В рамках 36-го тура АПЛ Вест Бромвич дома уступил Ливерпулю со счетом 1:2.

На 90+5 минуте противостояния вратарь Ливерпуля Алиссон сумел добыть своей команде победу, забив гол после углового.

Взятие ворот от бразильца произвело полный фурор среди интернет-пользователей. Даже вратарь Баварии и сборной Германии Мауэль Нойер восхитился мячом.

"Что за гол, мой друг", — написал в Instagram-аккаунте Мануэль.

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