Вратарь "красных" принес победу команде в матче против Вест Бромвича.
Алиссон Бекер, Getty Images
17 мая 2021, 10:43
В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях вырвал победу над Вест Бромвичем (2:1).
Победу команде Юргена Клоппа принес забитый мяч в исполнении вратаря "красных" Алиссона Бекера, который подключился к стандарту на последней минуте матча и головой переправил мяч в ворота "дроздов".
По информации OptaJoe, 28-летний бразилец стал первым вратарем в истории Ливерпуля, которому удалось отметиться голом в официальном поединке.
Также Алиссон стал шестым голкипером, которому удавалось забить в матчах АПЛ и он стал первым голкипером в истории чемпионата Англии, кто смог это сделать головой.
Видеообзор матча Вест Бромвич — Ливерпуль можно посмотреть на Football.ua.