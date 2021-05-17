Англия

Вратарь "красных" принес победу команде в матче против Вест Бромвича.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях вырвал победу над Вест Бромвичем (2:1).

Победу команде Юргена Клоппа принес забитый мяч в исполнении вратаря "красных" Алиссона Бекера, который подключился к стандарту на последней минуте матча и головой переправил мяч в ворота "дроздов".

По информации OptaJoe, 28-летний бразилец стал первым вратарем в истории Ливерпуля, которому удалось отметиться голом в официальном поединке.

Также Алиссон стал шестым голкипером, которому удавалось забить в матчах АПЛ и он стал первым голкипером в истории чемпионата Англии, кто смог это сделать головой.

Видеообзор матча Вест Бромвич — Ливерпуль можно посмотреть на Football.ua.