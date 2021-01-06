Испания

Английскому защитнику будет сложно обойти дисквалификацию после новой порции опубликованных данных.

В конце декабря 2020 года английский защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер был обвинен, а впоследствии — дисквалифицирован на десять поединков, Футбольной ассоциацией Англии (FA) в нарушении правил ставок на спортивные событий.

Как сообщается, футболист во время трансфера из лондонского Тоттенхэма в стан "матрасников" передавал информацию, как минимум, знакомому Мэтью Брэди, о том, как проходит процесс переговоров между клубами.

Атлетико уже успел выступить с жесткой критикой решения о дисквалификации англичанина, начав соответствующий процесс оформления апелляции.

Однако новые подробности инцидента, которые опубликовало международное агентство новостей Associated Press, в очередной раз ударило по стороне защиты обвиняемого игрока. В частности, источник опубликовал фрагменты переписки между Триппьером и его другом, которая проходила в мессенджере WhatsApp в июле 2019 года.



Наиболее примечательный фрагмент из нее:

Мэтью Брэди (далее — МБ): "Я могу поставить на то, что ты перейдешь туда?".

Триппьер: "Да, можешь".

МБ: "100%, Триппс?".

Триппьер: "Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдет не по плану. Вообще, не должно, но я просто даю тебе знать. Грузи, если хочешь, братан".

Предоставляя инсайдерскую информацию, которая могла быть использована для ставок, Триппье нарушил правила Английской футбольной ассоциации, призванные защитить честность игры.

Детали сообщений — и другие сообщения друзьям о трансфере и ставках — содержались в глобальном отчете о расследовании, опубликованном FA во вторник.

Кроме этого, издание справедливо отмечает, что в то время как Футбольная ассоциация Англии не допускает участия в ставках лиц, причастных к футболу, восемь из 20 клубов Премьер-лиги изображают рекламу компаний, причастных к игорному бизнесу, на своих формах в качестве спонсоров, а на трансферы футболистов открыты линии приема ставок.

Сам игрок еще никак не прокомментировал новые данные, по состоянию на данный момент.