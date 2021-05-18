Англия

Воспитанник лондонского клуба был ключевой фигурой "синих" в этом сезоне.

Челси на своем официальном сайте объявил лучшего футболиста "синих" по итогам нынешнего сезона, которым стал полузащитник Мэйсон Маунт.

Голосование проводилось среди фанатов на протяжении всего текущего сезона.

Маунт был ключевой фигурой как при руководстве командой Фрэнка Лампарда, так и при Томасе Тухеле. На его счету больше всех игровых минут, чем у любого другого футболиста "синих".

В нынешнем сезоне Маунт провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь ассистов.

Напомним, сегодня, 18 мая, Челси на своем поле проведет поединок 37-го тура АПЛ против Лестера, с которым встречался несколько дней назад в финале Кубка Англии. Начало матча в 22:15. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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