ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник Челси пошел по стопам легенды.

Во втором поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Англии отправилась в гости к Албании и добилась победного результата.

Один из голов англичан забил полузащитник Челси Мейсон Маунт, которому удалось повторить достижение Френка Лампарда.

Как сообщает OptaJoe, Маунт стал первым футболистом со времен Фрэнка Лампарда, который смог отметиться результативным действием в трех матчах сборной Англии к матчу.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Албания — Англия.