Англия

Соглашение англичанина со "святыми" рассчитано до лета 2023 года.

Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Тео Уолкоттом.

Нынешний сезон Уолкотт проводит в аренде, а его контракт с Эвертоном заканчивается в июне этого года. Новое соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Тео является воспитанником Саутгемптоном. Он дебютировал в основной команде в 16 лет.

В текущей кампании Уолкотт провел 24 поединка, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

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