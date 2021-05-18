Соглашение англичанина со "святыми" рассчитано до лета 2023 года.
Тео Уолкотт (справа), Getty Images
18 мая 2021, 15:40
Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Тео Уолкоттом.
Нынешний сезон Уолкотт проводит в аренде, а его контракт с Эвертоном заканчивается в июне этого года. Новое соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Тео является воспитанником Саутгемптоном. Он дебютировал в основной команде в 16 лет.
В текущей кампании Уолкотт провел 24 поединка, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.
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