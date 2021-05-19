Англия

Команда Микеля Артеты продлила серию до четырех побед подряд.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал в гостях вырвал победу над Кристал Пэласом со счетом 2:1.

Команда Микеля Артеты открыла счет в середине первого тайма, когда на 35-й минуте результативным ударом отметился Николя Пепе. Гости ответили в середине второго тайма, а автором гола в ворота "канониров" стал Кристиан Бентеке.

Победу лондонцам обеспечил гол в исполнении вышедшего на замену Габриэля Мартинелли, который забил на первой компенсированной минуте ко второму тайму. Окончательную точку в матче поставил Пепе, который оформил дубль.

После 37 туров Арсенал набрал 58 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Тоттенхэма, Вест Хэма и Эвертона на один балл. В активе "стекольщиков" 44 балла и 13-я строчка.

Кристал Пэлас — Арсенал 1:3

Голы: Бентеке, 62 — Пепе, 36, 90+5, Мартинелли, 90+1

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Томкинс, Уорд — Шлупп, Маккарти (Ридевалд, 82), Куяте — Заа, Таунсенд, Бентеке (Айю, 79)

Арсенал: Лено — Тирни (Джака, 78), Магальяйнс, Холдинг, Чеймберс — Партей (Мартинелли, 79), Эльнени — Сака (Эдегор, 65), Смит-Роу, Пепе — Обамеянг

Предупреждения: Шлупп, Бентеке — Эльнени