Италия

Президент Наполи продолжает отбор кандидатов на пост главного тренера.

Аурелио Де Лаурентис постепенно сокращает список потенциальных преемников Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера Наполи — сообщает Football Italia.

Главным претендентом остается Лучано Спаллетти, который чудесно себя чувствует, получая зарплату по контракту с Интером, хотя не работает вот уже почти два года. В июне 2021 года его райская жизнь должна закончиться, и тренеру придется снова зарабатывать себе на жизнь.

Кандидатом номер два итальянские СМИ считают наставника Лилля Кристофа Галтье, чей контракт с нынешним клубом также завершается 30 июня 2021 года, но который не занимается фермерством, а вместе с "догами" реально претендует на титул чемпиона Франции.

Вариантом номер три остается Винченцо Итальяно, удививший Италию уверенными выступлениями дебютировавшей в Серии А Специи, которая, однако, вновь рискует понизиться в классе.

Тем временем самому Гаттузо уже предложили возглавить Фиорентину.