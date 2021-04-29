Италия

Итальянский специалист сменит Неаполь на Флоренцию.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо сменит место работы в летнее межсезонье, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство клуба из Флоренции предложило 43-летнему итальянцу контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

При этом отмечается, что Фиорентина уверена, что у нее получится договориться с Гаттузо в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что Фиорентина может перехватить Роберто Де Дзерби у Шахтера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.