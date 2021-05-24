Французский специалист может покинуть Реал.
Зинедин Зидан, getty images
24 мая 2021, 19:15
Зинедин Зидан раздумывает над тем, чтобы покинуть Реал уже этим летом.
Как сообщает Marca, французский тренер примет окончательное решение о своем будущем в клубе в ближайшую неделю.
Зидан, у которого до конца контракта еще год, хочет обдумать итоги сезона, в котором его команда не смогла ничего выиграть.
Среди претендентов на французского тренера называют Ювентус, который с большой долей вероятности покинет Андреа Пирло.
Напомним, что ранее Зидан опроверг слухи о том, что он сообщил игрокам Реала о своем уходе.