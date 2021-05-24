Испания

Французский специалист может покинуть Реал.

Зинедин Зидан раздумывает над тем, чтобы покинуть Реал уже этим летом.

Как сообщает Marca, французский тренер примет окончательное решение о своем будущем в клубе в ближайшую неделю.

Зидан, у которого до конца контракта еще год, хочет обдумать итоги сезона, в котором его команда не смогла ничего выиграть.

Среди претендентов на французского тренера называют Ювентус, который с большой долей вероятности покинет Андреа Пирло.

Напомним, что ранее Зидан опроверг слухи о том, что он сообщил игрокам Реала о своем уходе.