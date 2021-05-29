Англия

Норвежский тренер сможет подписать новых футболистов.

Манчестер Юнайтед планирует хорошо поработать на трансферном рынке, чтобы усилить имеющуюся команду.

Как сообщает ESPN, Оле-Гуннар Солскьяер получит в свое распоряжение порядка 150 миллионов фунтов стерлингов.

В английском клубе планируют подписать трех футболистов, не учитывая Тома Хитона, который должен перебраться в стан манкунианцев из Астон Виллы.

В первую очередь, Манчестер Юнайтед собирается работать для усиления следующих позиций: нападающий, вингер, опорный полузащитник, центральный защитник и правый защитник.

Напомним, что на Олд Траффорд намерен вернуться Криштиану Роналду, который может стать большой статьей расхода.