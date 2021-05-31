Италия

Бельгийский нападающий получил заслуженную награду.

Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды тем, кто провел выдающуюся кампанию.

Так, лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Италии стал нападающий Интера Ромелу Лукаку, сообщает официальный сайт Серии А.

Бельгийский нападающий в прошлом сезоне провел 36 поединков в чемпионате Италии, отметившись 24 голами и десятью результативными передачами.

Напомним, что бельгийскому форварду не удалось стать лучшим бомбардиром в сезоне и получить титул лучшего нападающего, который достался Криштиану Роналду.