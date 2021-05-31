Бельгийский нападающий получил заслуженную награду.
Ромелу Лукаку, getty images
31 мая 2021, 19:34
Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды тем, кто провел выдающуюся кампанию.
Так, лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Италии стал нападающий Интера Ромелу Лукаку, сообщает официальный сайт Серии А.
Бельгийский нападающий в прошлом сезоне провел 36 поединков в чемпионате Италии, отметившись 24 голами и десятью результативными передачами.
Напомним, что бельгийскому форварду не удалось стать лучшим бомбардиром в сезоне и получить титул лучшего нападающего, который достался Криштиану Роналду.