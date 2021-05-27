Англия

Украинский специалист является альтернативным вариантом для "шпор".

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров претендует на вакантное место наставника лондонского Тоттенхэма. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, украинский специалист является альтернативным вариантом для "шпор", так как сейчас руководство лондонского клуба хочет вернуть Маурисио Почеттино, который в настоящее время возглавляет ПСЖ.

Если переговоры с аргентинским специалистом не увенчаются успехом, то "шпоры" рассмотрят кандидатуру украинца, который намерен покинуть Ференцварош предстоящим летом.

Напомним, Ребров будучи футболистом, провел два сезона в Тоттенхэме с 2000 по 2002 год.

По итогам минувшего сезона Тоттенхэм финишировал на седьмом месте в АПЛ, чем обеспечила себе участие в Лиге Конференций.

Ранее сообщалось, что Ребров — один из кандидатов на пост главного тренера Фенербахче.