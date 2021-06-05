Англия

Украинский коуч может оказаться в Англии.

Агент украинского тренер Сергея Реброва Шандор Варга рассказал про интерес со стороны Тоттенхэма к наставнику.

Напомним, Ребров покинул венгерский Ференцварош спустя три года работы.

"Интерес от Тоттенхэма к Реброву? У меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Даниэлем Леви, когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в Ференцвароше.

Ему было пора идти на повышение, и мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это не слухи. Также, как возможно, что он возглавит арабский клуб.

У нас есть как минимум восемь предложений, так как за последние полтора года у нас были регулярные переговоры. Но Ребров не хотел уходить", — рассказал Варга в интервью Сsakfoci.hu.

Ранее Ференцварош назвал имя сменщика Реброва на посту главного тренера.