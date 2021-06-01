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Украинский тренер может перебраться в ОАЭ.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров близок к тому, чтобы отправиться тренировать в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает издание Magyar Nemzet, украинский тренер возглавит Аль-Айн и проработает в клубе до лета 2022 года.

После этого, утверждает источник, Сергей Ребров вернется в Динамо Киев, где работал в период с 2014 по 2017 год.

Ференцварош не собирается предлагать новый контракт украинскому тренеру и ждет, что новый клуб украинца заплатит за него компенсацию.

Напомним, что Сергей Ребров также является одним из претендентов на пост главного тренера Тоттенхэма.