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Украинский специалист отправится за новым вызовом в карьере после трех лет, проведенных в венгерском клубе

Ференцварош на своем официальном сайте объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера первой команды.

47-летний специалист работал в венгерском клубе в период с августа 2018 по май 2021 года, за который успел завоевать три чемпионских титула и выступить как в групповом этапе Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.

"Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков Ференцвароша за поддержку в моей работе. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким популярным клубом с такой престижной историей", — заявил Сергей Ребров.

Руководство Ференцвароша поблагодарило украинского тренера за совместное сотрудничество и пожелало успехов в дальнейшей деятельности на тренерском поприще.

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