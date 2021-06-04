Украинский специалист отправится за новым вызовом в карьере после трех лет, проведенных в венгерском клубе
Сергей Ребров, ФК Ференцварош
04 июня 2021, 15:37
Ференцварош на своем официальном сайте объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера первой команды.
47-летний специалист работал в венгерском клубе в период с августа 2018 по май 2021 года, за который успел завоевать три чемпионских титула и выступить как в групповом этапе Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.
"Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков Ференцвароша за поддержку в моей работе. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким популярным клубом с такой престижной историей", — заявил Сергей Ребров.
Руководство Ференцвароша поблагодарило украинского тренера за совместное сотрудничество и пожелало успехов в дальнейшей деятельности на тренерском поприще.
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