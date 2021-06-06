Испания

Наставник "сливочных" ждет от команды зрелищной игры.

Новый главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о присущем "королевскому" клубу стиле игры.

"Здесь, в этом клубе мы требуем играть в атакующий, захватывающий, качественный и интенсивный футбол. Таков стиль игры. Ничего не изменилось.

Помню Десиму как огромный успех, потому что тот сезон был очень хорошим. Мы играли хорошо в каждом матче, а также в сложнейшем финале против Атлетико. Прекрасно помню ночь на площади Сибелес. Это было невероятно приятно", – сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что Анчелотти обсудит с Гаретом Бэйлом его будущее в стане "сливочных",