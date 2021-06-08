Англия

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в топ-5 лигах Европы.

Первое место в рейтинге занимает полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден, стоимость которого оценили в 190,2 миллиона евро. На втором месте форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд — 178 млн евро, а тройку лучших замыкает его партнер по команде Маркус Рашфорд — 159,1 млн евро.

В целом выше 100 миллионов евро были оценены двадцать футболистов.

Также отметим, что нападающие Лионель Месси (Барселона) и Криштиану Роналду (Ювентус) не попали в топ-100 самых дорогих футболистов.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии CIES:

1.Фил Фоден (Манчестер Сити) — 190,2 миллиона евро

2. Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) — 178 млн евро

3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — 159,1 млн евро

4. Эрлинг Холанд (Боруссия Д) — 155,5 млн евро

5. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — 154,3 млн евро

6. Френки де Йонг (Барселона) — 138,7 млн евро

7. Педри (Барселона) — 133,2 млн евро

8. Альфонсо Дэвис (Бавария) — 131,6 млн евро

9. Жоау Фелиш (Атлетико) — 127,8 млн евро

10. Мейсон Маунт (Челси) — 123,6 млн евро

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