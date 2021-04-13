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Украинец набрал впечатляющее количество баллов.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком топ-5 лиг Европы за последний месяц по версии CIES.

Украинец набрал 99 из 100 возможных баллов по формуле, которая учитывает индивидуальные действия футболиста и его игру в команде.

В последних 3-х матчах Серии А 27-летний хавбек бергамасков забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

В пятерку лучших также вошли Мейсон Гринвуд (96 очков, Манчестер Юнайтед), Алиссон Бекер (95, Ливерпуль), Давид Оспина (95, Наполи) и Гильерме Марипан (94,7, Монако).

Напомним, что Руслан Малиновский стал первым с 2013-го года игроком, сделавшим минимум 2 ассиста в двух матча Серии А кряду.