Англия

В услугах 29-летнего швейцарца заинтересовано Лацио.

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 29-летнего швейцарца заинтересован римский Лацио, который попробует оформить трансфер футболиста после предстоящего Евро-2020.

Ранее Шакири проявил желание сменить клубную прописку, так как он не получает игровое время в составе команды Юргена Клоппа. Его действующий контракт с "красными" рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Шакири провел 22 поединка, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.