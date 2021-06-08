В услугах 29-летнего швейцарца заинтересовано Лацио.
Джердан Шакири (слева), Getty Images
08 июня 2021, 11:04
Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 29-летнего швейцарца заинтересован римский Лацио, который попробует оформить трансфер футболиста после предстоящего Евро-2020.
Ранее Шакири проявил желание сменить клубную прописку, так как он не получает игровое время в составе команды Юргена Клоппа. Его действующий контракт с "красными" рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Шакири провел 22 поединка, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.
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