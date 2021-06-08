Англия

Хавбеку предложили новый контракт.

Руководство Манчестер Юнайтед предложило полузащитнику клуба Полю Погба новый контракт.

Клуб уверен, что француз обдумает предложение и примет верное решение, несмотря на слова Райолы о том, что Погба намерен сменить обстановку.

В МЮ опасаются, что Поль может уйти бесплатно по окончанию контракта, который действует до лета 2022 года.

Источник, близкий к окружению Погба, заявил, что Барселона, Реал и ПСЖ проявят интерес к футболисту в том случае, если он не продлит контракт с МЮ.

В минувшем сезоне на счету Погба 42 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и оформил семь голевых передач.

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