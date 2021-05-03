Англия

Наставник манкунианского клуба поделился мыслями о работе с францзом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высоко отозвался о полузащитнике своего клуба Поле Погба.

"Хочу ли я его ухода? Разумеется, нет. Я всегда говорил, с ним очень приятно работать, мне нравится тренировать его и общаться с ним, а также ставить перед Полем амбициозные задачи, потому что он победитель.

Он прислушивается к советам, потому что хочет стать лучше. Видно, что ему здесь нравится. Он постоянно улыбается. Важно, что мы относимся друг к другу с уважением, и я пытаюсь относиться так же уважительно ко всем игрокам.

С некоторыми футболистами я знаком еще с тех пор, когда они были молодыми парнями, и это как раз случай с Полем – чем дольше кого-то знаешь, тем легче находить общий язык", – сказал норвежский специалист.

Контракт французского хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до июля 2022 года.

Ранее агент 28-летнего Погба Мино Райола заявлял, что игрок заинтересован в переходе в Реал Мадрид.