Англия

Со статистикой спорить довольно сложно.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба иронично высказался о показателях "красных дьяволов" без француза в стартовом составе.

При попадании Погба в список стартовых 11-ти игроков, команда набирала 1,9 очка за игру. При этом, когда хавбек оставался на скамейке запасных — 2,2 очка за матч.

"Значит, посадите меня на скамейку запасных. Я не видел этой статистики. Если бы команда без меня выступала лучше, я бы прекрасно понимал, что тренер оставит меня в запасе.

В любом случае, это хороший вызов для меня. Надеюсь, он эти показатели изменятся, и команда будет выигрывать больше со мной, чем без меня", — сказал француз.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказывался о работе с Полем Погба.