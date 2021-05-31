Италия

Около года назад "нерадзурри" подписали марокканца за 45 миллионов евро, разделив выплаты Реалу на несколько траншей.

Уход Антонио Конте с поста главного тренера Интера рискует стать не единственной потерей "нерадзурри" после их чемпионского сезона. Команду может покинуть правый защитник Ашраф Хакими, в подписании которого серьезно заинтересован Пари Сен-Жермен.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, парижский гранд продолжает вести переговоры с Интером по трансферу 22-летнего марокканца, а достичь договоренности, по всей видимости, сторонам пока не удалось.

По информации источника, руководство миланского клуба не отпустит Хакими менее чем за 80 миллионов евро, несмотря на то, что еще около года назад трансфер марокканского фулбека из Реала обошелся Интеру в 45 миллионов евро.

Уже в дебютном для себя сезоне под руководством Антонио Конте Ашраф Хакими принял участие в 45 матчах за Интер, забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с миланским клубом действует до 2025-го года. В то же самое время, ранее была информация о том, что ПСЖ предложил за футболиста 60 млн евро.