Англия

"Шпоры" окончательно определились с тренером.

Тоттенхэм в ближайшее время возглавит новый специалист.

По информации в Twitter Николо Скиры, сегодня, 16 июня, "шпоры" намерены объявить о заключении контракта с Паулу Фонсекой.

Сообщается, что португальский специалист подпишет с лондонский клубом 3-летний контракт. Зарплата наставника составит 4 миллиона евро за сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Фонсека попрощался с Ромой, которую возглавил экс-тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

Ранее стало известно, что экс-менеджер Ювентуса Паратичи назначен на должность спортивного директора Тоттенхэма.