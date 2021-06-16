Украина

Воспитанник ровненского клуба вернулся в команду, когда она вышла в УПЛ.

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Клецом.

Соглашение с 25-летним воспитанником своей ЛЮСШ и уроженцем Ровно рассчитано на два года. Он достался клубу бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Клец выступал в чемпионате Азербайджана за Сабах и Кешлю. На его счету 19 матчей, в которых он забил один гол.

Напомним, по итогам прошедшей кампании Верес завоевал золотые медали в Первой лиге и обеспечил себе место в УПЛ на предстоящий сезон.

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