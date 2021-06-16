Украина

Действующие чемпионы Украины начали подготовку к новому сезону.

Вчера, 15 июня, футболисты киевского Динамо вышли из отпуска, чем ознаменовали подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Действующие чемпионы Украины собрались на клубной базе, несмотря на отсутствие большого количества основных игроков, которые сейчас представляют национальные команды на Евро-2020. Также отсутствовали легионеры, для которых отпуск еще не закончился.

Таким образом, на первой тренировке присутствовали молодые футболисты, а также игроки, которые выступали в прошлом сезоне на правах аренды за другие команды. Среди таких можно было увидеть Артем Шабанова, Владислава Дубинчака, Георгия Цитаишвили и Евгения Исаенко.

Помимо главных исполнителей на тренировочном процессе отсутствовал наставник киевлян Мирча Луческу, который присоединиться к команде 22-23 июня. На эти же даты запланированы традиционные медицинские осмотры, после чего 28 июня команда отправится на сбор в Швейцарию, где запланировано четыре спарринга.

Напомним, Динамо не только стало чемпионом УПЛ в прошлом сезоне, но и выиграло Кубок и Суперкубок Украины. Для "бело-синих" новый сезон стартует матчем за Суперкубок страны, в котором они встретятся с донецким Шахтером. Игра пройдет 24 июля.