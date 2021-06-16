Испания

Каталонская команда обнародовала форму на следующий сезон.

Барселона на своем официальном сайте представила форму на предстоящий сезон-2021/22. Новинку можно будет заказать по интернету с 16 июня, а с 21 июня она будет доступна в магазинах.

Новая домашняя форма "блаугранас" выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах в полоску.

Однако в этом году каталонцы добавили на экипировку от компании Nike крест Сант-Жорди, который будет располагаться на правой стороне груди. Помимо этого оригинальными стали и шорты, выполненные в два цвета.

Крест Сант-Жорди — это одна из самых высших наград Каталонии, которая выдается лицам, которые внесли существенный вклад в развитие каталонского языка и культуры.