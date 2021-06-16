Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги первого тура проекта — Битва редакций.

Первый тур нашего с Parimatch проекта подошел к концу и мы спешим подвести итоги, ведь уже сегодня стартует второй тур! К счастью, к новому игровому дню мы подходим в отличном настроении, ведь по итогом первого тура обе наши ставки "зашли".

Ставка №1

Матч: Венгрия — Португалия 0:3

Прогноз: Фора 2 (-1)

Коэффициент: 1,83

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 274,50 грн

Португалия была близка к провалу, но в конце матча команде Фернанду Сантуша все-таки удалось вскрыть оборону соперника благодаря довольно курьезному голу Рафаэля Геррейру (два рикошета), а затем португальцы легко довели счет до разгромного. Дубль на счету невероятного Криштиану Роналду. Непростой плюс для нас, несмотря на итоговый счет.

Ставка №2

Матчи: Нидерланды — Украина 3:2 / Бельгия — Россия 3:0

Прогнозы: Фора 2 (+1) / Победа 1

Коэффициент: 2,99

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 174 грн

Первыми в нашем двойнике стартовали бельгийцы и россияне. Борьбы вполне ожидаемо не получилось — "красные дьяволы" забили быстрый гол и в спокойном темпе довели счет до разгромного. Неоправданно завышенный коэффициент на победу Бельгии, чем мы и воспользовались.

Что касается второго матча, то здесь мы верили в нашу сборную и полагали, что украинцам даже по силу взять как минимум один балл. По ходу матча казалось, что мы ошиблись, ведь хозяева выглядели лучше и по делу вели со счетом 2:0, однако "сине-желтые" смогли собраться и сделали прекрасный камбек. К сожалению для всех нас, удержать ничейный счет не удалось, что вылилось нам в возврат ставки. Несмотря на это, двойник остается плюсовым.

Итог

В первом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и обе оказались плюсовыми, что не может не радовать. Надеемся продолжить в том же духе! А что же наши соперники - ISport.ua и Bigmir.net? Поверьте, там тоже есть на что посмотреть. Ставки ребят говорят о том, что сезон будет действительно захватывающим и максимально конкурентным.



