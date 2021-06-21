Англия

Бразилец и англичанин могут обменяться клубами.

Манчестер Сити продолжает искать варианты подписания форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

По информации в Twitter Николо Скиры, частью сделки по англичанину может стать нападающий "горожан" Габриэль Жезус.

Напомним, что Кейн является главной трансферной целью тренера Сити Хосепа Гвардиолы, также для футболиста уже подготовлен 5-летний контракт

В минувшем сезоне Жезус принял участие в 42 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.

Тоттенхэм намерен выручить с продажи Кейна около 150 миллионов фунтов. Сити в свою очередь были готовы предложить не больше 100 млн.

Ранее Жезус повторил рекорд Тевеса по голевой серии в матчах АПЛ