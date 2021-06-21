Бразилец и англичанин могут обменяться клубами.
Габриэль Жезус (слева) и Харри Кейн, getty images
21 июня 2021, 14:23
Манчестер Сити продолжает искать варианты подписания форварда Тоттенхэма Харри Кейна.
По информации в Twitter Николо Скиры, частью сделки по англичанину может стать нападающий "горожан" Габриэль Жезус.
Напомним, что Кейн является главной трансферной целью тренера Сити Хосепа Гвардиолы, также для футболиста уже подготовлен 5-летний контракт
В минувшем сезоне Жезус принял участие в 42 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.
Тоттенхэм намерен выручить с продажи Кейна около 150 миллионов фунтов. Сити в свою очередь были готовы предложить не больше 100 млн.
Ранее Жезус повторил рекорд Тевеса по голевой серии в матчах АПЛ