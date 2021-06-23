Англия

Клуб всеми силами пытается заполучить англичанина.

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается заполучить вингера сборной Англии и Боруссии Д Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" увеличили предложение по молодому футболисту. Теперь Боруссия может заработать за игрока 85 миллионов евро.

Однако боссы "шмелей" продолжают стоять на своем. Для них ценник на игрока составляет не меньше 95 миллионов.

На данный момент Санчо перебывает на Евро-2020 в составе сборной Англии. Между игроком и клубом есть джентельменское соглашение, что он сможет уйти, если Боруссию устроит сумма трансфера.

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