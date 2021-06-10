Англия

"Красные дьяволы" намерены осуществить долгожданный трансфер.

Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо, вероятно, в ближайшее время сменит клуб.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, англичанин согласовал 5-летний контракт с Манчестер Юнайтед.

Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Санчо принял участие в 26 матчах "шмелей" в рамах Бундеслиги, в которых отметился 8 голами и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д готова продать Санчо за 90 млн евро.