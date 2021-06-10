Германия

Команды начали переговоры по английскому футболисту.

Манчестер Юнайтед собирается оформить переход Джейдона Санчо из Боруссии Д в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Goal, манкунианцы уже сделали первое предложение по игроку, но получили отказ от немецкого клуба.

Дортмундскую Боруссию не устроила сумма в размере 67 миллионов фунтов — "шмели" ждут более выгодного предложения.

В минувшем сезоне Санчо принял участие в 26 матчах "шмелей" в рамах Бундеслиги, в которых отметился 8 голами и сделал 11 результативных передач.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед согласовал 5-летний контракт с Санчо.