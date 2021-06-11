Германия

Форвард спокойно воспринимает информацию о своем уходе из Боруссии Д.

Как сообщал ранее Football.ua, дортмундская Боруссия ответила отказом на первое предложение английского Манчестер Юнайтед относительно трансфера нападающего Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Впрочем, 21-летний уроженец Лондона, который начинал свой футбольный путь с выступлений за молодежные команды Манчестер Сити, со своей стороны не особо интересуется возникшей вокруг него шумихой.

В частности, в интервью ресурсу TalkSPORT он заявил следующее: "Я не против того, что подобные разговоры ведутся. Спекуляции возникают только тогда, когда у тебя дела идут уж очень хорошо.

Справляться с этим давлением просто — достаточно выйти на поле. Делай то, что ты делал раньше, и все будет в порядке. Если ты сохраняешь последовательность в своем подходе к работе, то и подобные разговоры не будут проблемой.

Футбол для меня сейчас стоит на первом месте. Перед таким крупным турниром, как Евро, я сосредоточен исключительно на себе и команде. Я выкладываюсь на все сто, потому что для страны сейчас очень важный момент.

Конечно, меня иногда поддергивают партнеры с расспросами о моем будущем. Приходится их успокаивать", — подытожил англичанин.

Напомним, что в минувшем сезоне Санчо сыграл 38 матчей в составе "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

В составе сборной Англии на чемпионате Европы-2020 Джейдон сможет принять участие, как минимум, в матчах против Хорватии (13 июня), Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).