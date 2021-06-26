Англия

Легенда Ливерпуля может перебраться в стан "шпор".

Тоттенхэм находится в поисках постоянного главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо.

Как сообщает Evening Standard, лондонский клуб рассматривает возможность приглашения нынешнего наставника Рейнджерс Стивена Джеррарда.

Причиной того, что Тоттенхэм переключился на бывшего игрока Ливерпуля стало то, что возникли трудности в переговорах с Нуну Санту.

Напомним, что по итогам текущего сезона Рейнджерс Джеррарда завершил чемпионат, не проиграв ни одного матча.