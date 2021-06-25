Последние несколько сезонов португалец работал в Вулверхэмптоне.
Нуну Эшпириту Санту, PA
25 июня 2021, 09:20
Лондонский Тоттенхэм продолжает поиски главного тренера перед стартом предстоящего сезона. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, в настоящее время на должность наставника "шпор" претендует португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Ранее португалец с 2017 года возглавлял Вулверхэмптон.
Также отмечается, что спортивный директор Фабио Паратичи высокого мнения о португальце и у него хорошие отношения с агентом специалиста Жорже Мендешем.
Ранее СМИ сообщали о том, что "шпоры" ведут переговоры с бывшим наставником Барселоны Эрнесто Вальверде.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.