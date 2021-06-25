Англия

Последние несколько сезонов португалец работал в Вулверхэмптоне.

Лондонский Тоттенхэм продолжает поиски главного тренера перед стартом предстоящего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в настоящее время на должность наставника "шпор" претендует португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Ранее португалец с 2017 года возглавлял Вулверхэмптон.

Также отмечается, что спортивный директор Фабио Паратичи высокого мнения о португальце и у него хорошие отношения с агентом специалиста Жорже Мендешем.

Ранее СМИ сообщали о том, что "шпоры" ведут переговоры с бывшим наставником Барселоны Эрнесто Вальверде.

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