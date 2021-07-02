Англия

Португальский полузащитник прокомментировал новую сделку испанца.

Бруну Фернандеш отреагировал на продления контракта Хуана Маты с Манчестер Юнайтед в своем Instagram-аккаунте.

"Видимо, мне придется ждать восьмой номер еще год. Поздравляю, брат! Полностью заслужил! Пример и вдохновение как на поле, так и за его пределами", — написал португалец.

В минувшем сезоне Хуан Мата провел в футболке Манчестер Юнайтед 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 3 результативными передачами.

33-летний испанец подписал с манкунианцами новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

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