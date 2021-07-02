Португальский полузащитник прокомментировал новую сделку испанца.
Мата и Фернандеш, getty images
02 июля 2021, 20:57
Бруну Фернандеш отреагировал на продления контракта Хуана Маты с Манчестер Юнайтед в своем Instagram-аккаунте.
"Видимо, мне придется ждать восьмой номер еще год. Поздравляю, брат! Полностью заслужил! Пример и вдохновение как на поле, так и за его пределами", — написал португалец.
В минувшем сезоне Хуан Мата провел в футболке Манчестер Юнайтед 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 3 результативными передачами.
33-летний испанец подписал с манкунианцами новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2022 года.
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