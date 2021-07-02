Англия

Клуб пролонгировал соглашение с опытным кипером.

Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с опытным вратарем Ли Грантом.

Новое соглашение с 38-летним стражем ворот подписано на один год, до лета 2022 года.

"Я всегда очень, очень надеялся, что смогу продлить свое пребывание еще на год, и, к счастью, клуб позволил мне это сделать. Я действительно с нетерпением жду возможности поддержать команду, продолжать работать, а также мотивировать других на следующий год.



Я думаю, что чувствовать себя ценным и получать удовольствие от своей роли — это очень важно, независимо от того, чем ты занимаешься, и мне, очевидно, повезло, что у меня есть возможность сделать это в таком замечательном клубе. Я действительно с нетерпением жду еще одного года с ребятами.



У кого бы ни были перчатки, другим парням предстоит по-настоящему подтолкнуть, чтобы мы, как команда, смогли добиться наилучших результатов. Будь то Давид, Дин или я, мы все будем стремиться к игре, взволнованы и готовы поддержать того, кто играет”, — сказал Грант.

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