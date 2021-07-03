Англия

24-летний испанец продолжит свою карьеру в АПЛ.

Защитник Барселоны Хуниор Фирпо близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ, сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован Лидс, который уже согласовал трансфер футболиста с "блаугранас". Английский клуб выложит за игрока 15 миллионов евро.

В ближайшее время Фирпо прибудет в Англию, где пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Фирпо провел 18 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.



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