Футболист может сменить клубную прописку.
Ренато Санчеш, Getty Images
03 июля 2021, 20:26
Полузащитник Лилля и сборной Португалии Ренато Санчеш заинтересовал два клуба из Премьер-лиги.
Как сообщает издания This Is Anfield, ссылаясь на L’Equipe, Арсенал и Ливерпуль предпримут попытки подписать хавбека летом.
Футболист был одним из лидеров французского Лилля в минувшем сезоне Лиги 1 и выиграл с клубом чемпионат Франции.
Также Санчеш провел хорошее Евро-2020, часто появляясь на футбольном поле.
В прошедшем сезоне Санчеш провел 29 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.
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