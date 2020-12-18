Англия

Мерсисайдский клуб обратил внимание на португальского полузащитника.

Ливерпуль нацелился на полузащитника Лилля Ренату Санчеша, утверждает портал Le10Sport.

По информации источника, "красные" видят в 23-летнем футболисте потенциальную замену для Вейналдума, который должен присоединиться к Барселоне следующим летом.

Санчеш в текущем сезоне провел восемь поединков в футболке французского клуба, в которых смог забить один гол.

Контракт португальского полузащитника действителен до лета 2023-го года.

Напомним, что сам футболист выразил неуверенность относительно дальнейших выступлений за Лилль.