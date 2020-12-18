Мерсисайдский клуб обратил внимание на португальского полузащитника.
Ренату Санчеш, getty images
18 декабря 2020, 07:57
Ливерпуль нацелился на полузащитника Лилля Ренату Санчеша, утверждает портал Le10Sport.
По информации источника, "красные" видят в 23-летнем футболисте потенциальную замену для Вейналдума, который должен присоединиться к Барселоне следующим летом.
Санчеш в текущем сезоне провел восемь поединков в футболке французского клуба, в которых смог забить один гол.
Контракт португальского полузащитника действителен до лета 2023-го года.
Напомним, что сам футболист выразил неуверенность относительно дальнейших выступлений за Лилль.