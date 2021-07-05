Англия

Французский клуб может получить за хавбека около 30 миллионов евро.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Guardian и журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство Манчестер Юнайтед ведет активный диалог с представителями 18-летнего француза и клуба Лиги 1, чтобы осуществить трансфер игрока этим летом.

Также отмечается, что французскому клубу пришлось снизить запрашиваемую ранее цену на игрока, так как у него заканчивается контракт в конце следующего сезона. Клуб готов отпустить Эдуардо за 30 миллионов евро.

Помимо "красных дьяволов" в услугах футболиста заинтересован ПСЖ.

В прошедшем сезоне Камавинга провел 39 поединков, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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