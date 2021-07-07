Англия

Матеуш Богуш проведет сезон-2021/22 в аренде в команде из Сегунды.

Лидс и Ибица подписали соглашение об аренде полузащитника Матеуша Божека — сообщил официальный сайт "белых".

19-летний воспитанных Руха из Хожува (33 матча во всех турнирах, 5 голов) перебрался в Лидс 29 января 2019 года, но провел лишь 3 матча в первой команде (0 голов).

Сезон-2020/21 игрок молодежной сборной Польши (U-21, 3 матча, 2 гола) провел в аренде в Логроньесе (24 матча во всех турнирах, 1 гол)