Испания

Испанский защитник перебрался в АПЛ за 15 миллионов евро.

Барселона на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо в Лидс.

Сумма трансфера 24-летнего испанца составила 15 миллионов евро. Также испанский клуб получит 20% от суммы последующей продажи футболиста.

Соглашение между Фирпо и английским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Фирпо перебрался в Барселону из Бетиса в 2019 году. За это время он провел 41 матч, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Тогда сумма его трансфера составила 18 млн евро.

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