Испанский защитник перебрался в АПЛ за 15 миллионов евро.
Хуниор Фирпо, ФК Лидс
06 июля 2021, 15:30
Барселона на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо в Лидс.
Сумма трансфера 24-летнего испанца составила 15 миллионов евро. Также испанский клуб получит 20% от суммы последующей продажи футболиста.
Соглашение между Фирпо и английским клубом рассчитано до лета 2025 года.
Фирпо перебрался в Барселону из Бетиса в 2019 году. За это время он провел 41 матч, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Тогда сумма его трансфера составила 18 млн евро.
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